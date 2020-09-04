Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 сентября. Сегодня в Беларуси 27-й день протестов против официальных итогов президентских выборов, согласно которым 80% голосов набрал Александр Лукашенко. В разных районах Минска вечером вновь собрались люди.

На 17.00 была анонсирована акция работников IT-сферы. После рабочего дня им предлагалось пройти от своих офисов к стеле на пересечении проспектов Машерова и Победителей. В итоге возле Парка высоких технологий была организована "цепь солидарности", были возложены цветы к своеобразному могильному памятнику ПВТ. У стелы также собрались люди. Акция была разогнана.

В 18.00 возле Комаровского рынка на акцию собрались женщины. Они направились к площади Независимости, куда также пришли люди, и двинулись в обратном направлении, к площади Победы. По дороге в центр, возле Академии МВД, им повстречалась колонна сторонников Лукашенко. Инцидентов не было.

Люди собрались также в Малиновке, Шабанах, Лошице, Уручье, Лебяжьем, Новой Боровой, на Юго-Западе, в Степянке, на Октябрьской площади. Правозащитники сообщают о задержании не менее 12 человек, в том числе девяти у Парка высоких технологий.

Уже много дней возле станции метро "Пушкинская", где 10 августа погиб участник протестов Александр Тарайковский, идет противостояние граждан, создавших народный мемориал, и работников коммунальных служб, которых поддерживают силовики. Сначала регулярно убирались цветы, сейчас засыпают реагентом надпись на тротуаре "Не забудем". Граждане убирают реагент, однако коммунальники насыпают его снова.

По данным МВД, накануне граждане собирались в 18 местах города.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В разных районах Минска вновь проходят стихийные акции протеста Минск, 4 сентября. Сегодня в Беларуси 27-й день протестов против официальных итогов президентских выборов, согласно которым 80% голосов набрал Александр...

БелаПАН.