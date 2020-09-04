Белорусские правозащитные организации потребовали немедленного освобождения политзаключенных, задержанных в рамках уголовного дела о массовых беспорядках

Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 сентября. Белорусские правозащитные организации 4 сентября выступили с совместным заявлением, в котором потребовали немедленного освобождения политзаключенных, задержанных в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

В связи с информацией о предъявлении обвинений по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) Роману Багновцу, Даниилу Богнату, Дмитрию Кубареву, Виктору Пантелееву, Виталию Прокопчуку, Егору Прокопчуку, Вячеславу Рогащуку, Артуру Халимончику и Олегу Рубцу правозащитники признали их политзаключенными.

"Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные", — подчеркивают правозащитные организации.

Отмечается, что собрания граждан "носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности". "Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия. Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат", — говорится в заявлении.

По мнению правозащитников, демонстранты не совершали действий, "которые охватываются диспозицией ст. 293 УК", и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов "не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам".

Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов "требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции".

Заявление подписали правозащитный центр "Весна", Белорусский ПЕН-центр, "Правовая инициатива", Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", инициатива FORB.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские правозащитные организации потребовали немедленного освобождения политзаключенных, задержанных в рамках уголовного дела о массовых беспорядках Минск, 4 сентября. Белорусские правозащитные организации 4 сентября выступили с совместным заявлением, в котором потребовали немедленного освобождения...

БелаПАН.