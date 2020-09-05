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Бывшего президента Боливии обвиняют в преступлениях против человечности
05.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал выдвинутые против него обвинения в преступлениях против человечности ложными и предвыборными интригами. Об этом политик написал в своем Twitter.
Ранее генпрокуратура Боливии направила в Международный уголовный суд (МУС) иск о преступлениях против человечности против Моралеса и некоторых его политических соратников в связи с блокировкой автомобильных дорог в рамках общенациональной забастовки, которая якобы привела к гибели 40 человек, больных COVID-19, из-за нарушения поставок кислорода в больницы.
"Они прекрасно знают, что эти жалобы ни к чему не приведут, потому что они ложные, они являются дымовой завесой в нынешней избирательной гонке, чтобы отвлечь внимание боливийского народа от экономической, медицинской и гуманитарной катастрофы, которую переживает Боливия", - заявил Моралес.
По его словам, временное правительство страны "продолжает свою оплачиваемую клеветническую кампанию".
Временное правительство Боливии также обвиняет Моралеса в ряде преступлений, включающем растление несовершеннолетних, терроризм и коррупцию. Политик называет эти дела политическим преследованием.
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