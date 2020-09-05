Мутко рассказал о причинах ухода из спорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Заместитель председательства правительства РФ Виталий Мутко рассказал о причинах ухода и спорта, сообщает "Матч ТВ" .

"Во-первых, ты не всегда можешь делать то, что ты любишь, а то, что ты умеешь. А во-вторых, я был в хорошей спортивной форме, а меня в состав не ставили. Тренер определяет, и он определил меня на это направление. Может ли тренер вернуть? Не знаю. Я с головой начинаю уходить в другую область, — пояснил Мутко.

На вопрос, может ли он вернуться в спортивную сферу, экс-министр ответил, что не знает и сам.

"Вернусь ли я в футбол? Я считаю, что каждому делу свое время. Я не хотел уходить. Почему ушел? Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом, региональной политикой, отраслью строительства", - подчеркнул бывший глава РФС.

Мутко занимал должность министра спорта РФ с 2008 по 2016 годы. В декабре 2018-го он ушел с поста президента РФС, который занимал с 2015-го (а также с 2005 по 2009-й). На сегодняшний день он является зампредом правительства России по вопросам строительства и регионального развития.