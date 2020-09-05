В Минске проходят студенческие акции солидарности, многих участников задерживают

Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 сентября. В Минске 5 сентября студенты проводят акции солидарности. Силовики пытаются их пресекать, задерживая многих участников.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, наиболее многочисленная акция прошла возле Минского государственного лингвистического университета. Здесь собралось несколько сотен студентов с транспарантами. К зданию МГЛУ пришли и некоторые студенты Белорусского национального технического университета. Сперва они попытались выстроиться в цепь солидарности вдоль проспекта Независимости возле здания своего вуза, однако неизвестные в гражданской одежде в районе кинотеатра "Октябрь" практически сразу их начали задерживать и сажать в микроавтобусы.

К собравшимся возле МГЛУ присоединились и некоторые преподаватели, которые держали плакаты "Преподаватели против насилия", "Stop фашизм" и другие. Девушки с цепями на руках держали Конституцию Республики Беларусь, зачитывая статьи из основного закона страны.

По свидетельствам очевидцев, собравшиеся скандировали лозунги и пели песни, после чего выстроились в цепь вдоль улицы Захарова, а затем двинулись в сторону Комаровского рынка. В районе площади Якуба Коласа парней начали задерживать неизвестные люди в масках и сажать в микроавтобусы.

Помимо этого, как следует из видеокадров, которые распространили телеграм-каналы, около полутора десятка молодых людей из колонны Белорусского государственного университета было задержано на улице Карла Маркса. Девушки окружили сцепкой парней, препятствовали их насильственному задержанию и скандировали "Мы один народ" и "Трибунал!". Неизвестные в масках и балаклавах силой вытягивали студентов-парней и сажали в микроавтобусы.

Точное количество задержанных на данный момент неизвестно.

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БелаПАН.