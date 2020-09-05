Евросоюз еще не ввел санкции против Минска, но уже готов их ужесточить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен ― Sputnik. В Евросоюзе не признают итоги белорусских выборов, поэтому принято решение о санкциях, которые вступят в силу в ближайшее время, заявил в интервью газете Bild министр иностранных дел Германии Хайко Маас, беседу с которым издание публикует в субботу.

Санкции могут быть ужесточены, если президент Беларуси Александр Лукашенко не отреагирует на ранее озвученные требования из Брюсселя, сказал глава немецкой дипломатии.

"Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции", — сказал Маас.

Он добавил, что Евросоюз требует от президента Беларуси переговоров с оппозицией, проведения новых выборов и прекращения насилия против участников протеста.

Напомним, Европейский союз еще в середине августа заявил о намерении ввести санкции в отношении должностных лиц Беларуси, имеющих отношение к фальсификации выборов и нарушениям прав человека в стране. 28 августа по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Берлине 2 верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что санкционный список будет готов в течение ближайших дней.

В свою очередь, глава белорусского МИД Владимир Макей напомнил, что санкции ЕС вводятся по отношению к Беларуси не впервые, и страна пройдет их так же, как и предыдущие.

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