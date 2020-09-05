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Евросоюз еще не ввел санкции против Минска, но уже готов их ужесточить

05.09.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен ― Sputnik. В Евросоюзе не признают итоги белорусских выборов, поэтому принято решение о санкциях, которые вступят в силу в ближайшее время, заявил в интервью газете Bild министр иностранных дел Германии Хайко Маас, беседу с которым издание публикует в субботу. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко ― Die Welt

Санкции могут быть ужесточены, если президент Беларуси Александр Лукашенко не отреагирует на ранее озвученные требования из Брюсселя, сказал глава немецкой дипломатии.

"Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции", — сказал Маас.

Он добавил, что Евросоюз требует от президента Беларуси переговоров с оппозицией, проведения новых выборов и прекращения насилия против участников протеста.

Напомним, Европейский союз еще в середине августа заявил о намерении ввести санкции в отношении должностных лиц Беларуси, имеющих отношение к фальсификации выборов и нарушениям прав человека в стране. 28 августа по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Берлине 2 верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что санкционный список будет готов в течение ближайших дней.

В свою очередь, глава белорусского МИД Владимир Макей напомнил, что санкции ЕС вводятся по отношению к Беларуси не впервые, и страна пройдет их так же, как и предыдущие. 

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Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о намерении Евросоюза усилить давление на официальный Минск в случае невыполнения ранее озвученных требований Брюсселя
 
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