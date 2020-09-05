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Во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты "Белсата" Максим Горченок и Алена Дубовик
05.09.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 5 сентября. 5 сентября во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик.
Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
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Во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты "Белсата" Максим Горченок и Алена Дубовик
Минск, 5 сентября. 5 сентября во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик. Как сообщает...
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