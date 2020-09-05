Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 сентября. 5 сентября во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик.



Как сообщает корреспондент БелаПАН, это произошло во время шествия между цирком и Дворцом профсоюзов. Вместе с журналистами были задержаны еще несколько человек.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты "Белсата" Максим Горченок и Алена Дубовик Минск, 5 сентября. 5 сентября во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик. Как сообщает...

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.