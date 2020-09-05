Ковалькова рассказала, как ее вывезли из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Члена президиума Координационного совета Ольга Ковалькова в субботу выехала в Польшу, подтвердили в Государственном пограничном комитете.

"5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши", - говорится в сообщении ГПК.

Пикантность ситуации заключается в том, что в четверг 3 сентября суд Центрального района назначили ей еще 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции. В суд Ковалькова приехала из ЦИП, где отбывала предыдущие 10 суток ареста за участие в другой несанкционированной акции. Во время суда она заявила о плохом самочувствии, ей вызывали врача, однако потом, сообщалось, что заседание все же продолжилось. После оглашение постановления Ковалькова была снова помещена в ЦИП.

На пресс-конференции в Варшаве она заявила, что выехать из страны ей помогли власти. По ее словам, когда она почувствовала себя плохо, ей предложили выбор: "либо выехать из страны, либо остаться в тюрьме надолго".

"Представители Следственного комитета приехали ко мне, дали капюшон и маску, я не знала, куда меня везут. Мы приехали на пункт пропуска "Брузги". Я прошла паспортный контроль, и мне предложили на нейтральной территории вызвать такси", - рассказала член президиума КС на пресс-конференции в Варшаве.

Она также подчеркнула, что не планировала уезжать из Беларуси, и что намерена и дальше осуществлять политическую деятельность.