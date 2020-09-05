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Ковалькова рассказала, как ее вывезли из Беларуси
05.09.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Члена президиума Координационного совета Ольга Ковалькова в субботу выехала в Польшу, подтвердили в Государственном пограничном комитете.
"5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши", - говорится в сообщении ГПК.
Пикантность ситуации заключается в том, что в четверг 3 сентября суд Центрального района
На пресс-конференции в Варшаве она заявила, что выехать из страны ей помогли власти. По ее словам, когда она почувствовала себя плохо, ей предложили выбор: "либо выехать из страны, либо остаться в тюрьме надолго".
"Представители Следственного комитета приехали ко мне, дали капюшон и маску, я не знала, куда меня везут. Мы приехали на пункт пропуска "Брузги". Я прошла паспортный контроль, и мне предложили на нейтральной территории вызвать такси", - рассказала член президиума КС на пресс-конференции в Варшаве.
Она также подчеркнула, что не планировала уезжать из Беларуси, и что намерена и дальше осуществлять политическую деятельность.
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