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Участницы женского марша пришли на площадь Независимости

05.09.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 сентября. В Минске третий час продолжается женский марш. После 17 часов колонна из нескольких тысяч человек пришла на площадь Независимости. Сейчас они стоят и поют песни.

К 15.00 в районе Комаровского рынка собралось около тысячи человек, в основном женщины. В руках они держали транспаранты, бело-красно-белые флаги, а также флаги разных стран — США, Великобритании, Италии, Украины, Ирландии, Израиля, Литвы, Швеции и других.

Милиция предупреждала в мегафон о незаконности мероприятия и призывала разойтись. В ответ женщины скандировали: "Позор!" Неподалеку было припарковано два автобуса с силовиками.

К протестующим присоединились девушки-барабанщицы. Примерно в 15.30 собравшиеся двинулись колонной в сторону площади Победы.

Постепенно количество участниц марша выросло до нескольких тысяч человек. Они пересекли площадь Победы. Во время движения женщины скандировали "Сам ты крыса!", "Пошел вон — ты и твой ОМОН" и другие лозунги.

Между цирком и Дворцом профсоюзов были задержаны несколько человек, в том числе журналисты "Белсата" Максим Горченок и Елена Дубовик.

Перед Октябрьской площадью колонна вышла на проспект Независимости и пошла в сторону одноименной площади.


Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. В Минске третий час продолжается женский марш. После 17 часов колонна из нескольких тысяч человек пришла на площадь Независимости. Сейчас они...
 
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