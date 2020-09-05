Выезд Ковальковой за границу прокомментировали в МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Члена президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову отпустили из ЦИП на Окрестина по состоянию здоровья, она заявила о необходимости пройти лечение, сообщили Sputnik в МВД.

Ковалькова провела в Центре изоляции правонарушителей десять суток за участие в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем в четверг 3 сентября Суд Центрального района назначил ей еще 15 суток административного ареста за участие в другой несанкционированной акции. Во время суда она заявила о плохом самочувствии, ей вызывали врача, однако потом, как сообщалось, заседание было продолжено.

"После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение", - сказали в МВД.

В пресс-службе Координационного совета Sputnik сообщили, что Ковалькова находится в Варшаве. В Госпогранкомитете также подтвердили, что член КС покинула территорию Беларуси.

"5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно - Варшава" и проследовала на территорию Польши", - говорится в сообщении ГПК.

На пресс-конференции в Варшаве в субботу днем сама Ковалькова сказала, что из страны ее вывезли белорусские власти.

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