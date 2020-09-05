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Ковалькову вывезли из страны на заднем сидении авто в маске и капюшоне

06.09.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ольга Ковалькова оказалась в Варшаве, ее вывезли из страны таким же образом, как и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
 
Об этом член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова рассказала на пресс-конференции в Польше 5 сентября.
 
Ковалькова рассказала, что не собиралась уезжать. Она отбывала 15 суток ареста на Окрестина. Ночью к ней пришли представители власти и заявили, что если не согласится сейчас уехать, то видеть ей придется очень долго. 
 
«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход «Брузги». (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву», - рассказала политик.
 

Тем временем

Отъезд Ковальковой прокомментировал Погранкомитет Беларуси.
 
«5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением «Гродно-Варшава» и проследовала на территорию Польши», - проинформировали там.
 
В МВД же утверждают, что Ковалькову выпустили из ИВС Окрестина «по состоянию здоровья». Она заявила, что ей необходимо пройти лечение, сообщили Sputnik в ведомстве.
 
Напомним, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову, как и члена стачкова МТЗ Сергей Дылевскогозадержал ОМОН 24 августа. Это произошло возле проходной Тракторного завода, они приехали для разговора с рабочими.
 
Ковальковой присудили 10 суток ареста, однако признали виновной в участии в несанкционированно митинге и снова судили - еще 15 суток. Член КС не признала вину.
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Ольга Ковалькова оказалась в Варшаве, ее вывезли из страны таким же образом, как и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую.  
 
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