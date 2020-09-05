Бердымухамедов написал новую книгу, пока был в отпуске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил об издании своей новой книги, сообщило в субботу правительственное издание "Нейтральный Туркменистан".

Книга называется "Духовный мир туркмен", глава государства написал ее в августе, когда находился в отпуске. О завершении работы над произведением Бердымухамедов объявил на заседании правительства, которое прошло по видеосвязи.

"Обращаясь к участникам заседания, глава государства сообщил, что вышла в свет еще одна его книга, получившая название "Духовный мир туркмен", - говорится в сообщении издания.

Бердымухамедов выразил надежду, что книга будет полезна и интересна широкому кругу читателей. Ее уже добавили в электронную библиотеку произведений главы государства на портале www.neutrality.gov.tm, открытую МИДом страны. Книга стала 64-й по счету на этом ресурсе.

Гурбангулы Бердымухамедов является автором ряда книг на различные темы. Президентом изданы книги, посвященные туркменской истории, ахалтекинским коням, туркменским коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам, туркменским алабаям и другим темам. Многие книги туркменского правителя переведены на иностранные языки.

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