Студенты, женщины и альтернативный автопробег: 28-й день после выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. После выборов 9 августа прошел уже 28-й день, он отметился как протестными акциями оппозиции, так и мероприятиями, организованными сторонниками действующей власти.

С утра в Минске начали собираться студенты столичных вузов – они прошли маршем от кинотеатра "Октябрь" по центру города. На подступах к Комаровскому рынку к шествию присоединились студенты МГЛУ, которые ранее провели пикет у стен своей альма-матер. Днем ранее в вузе правоохранители задержали нескольких студентов-участников несанкционированной акции в университете.

В районе площади Якуба Коласа и кинотеатра сотрудники правоохранительных органов, ранее просившие участников акции спрятать оппозиционные флаги, задержали нескольких человек. Позже этот факт подтвердили и в МВД, однако количество их не уточнили.

Акции протеста прошли сегодня и в ряде других минских вузов. К студентам присоединялись в том числе и преподаватели.

Днем в Минске состоялся и женский марш солидарности. Он тоже начался на Комаровском рынке, затем колонна отправилась на площадь Независимости. На этот раз участники марша помимо бело-красно-белых принесли с собой флаги различных стран - Албании, США, Германии, Израиля, Италии.

© Sputnik / Виктор Толочко Женский марш солидарности прошел в субботу в Минске

Правоохранители, которые присутствовали присутствовали на местах проведения акций и просили собравшихся разойтись, не принимали при этом активных действий.

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в проведение женского марша, но просили присутствующих разойтись

Ближе к вечеру задержанных участников акций протеста начали выпускать из РОВД, в которые они были сопровождены правоохранителями. По сведениям ГУВД Мингорисполкома, было задержано порядка 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Как рассказала Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, 25 студентов уже отпущены из милиции. Еще девять человек будут ждать суда в местах содержания.

Автопробеги

Продолжился в субботу и автопробег, который организовали сторонники действующей власти. Его участники едут через всю страну, и уже преодолели несколько сотен километров.

Сегодня к колонне присоединились жители Смолевичского, Борисовского, Крупского и Березинского районов. Участники сфотографировались у Кургана Славы и продолжили свой путь.

© Sputnik Автопробег сторонников действующей власти

А в Витебске состоялся пробег сторонников оппозиции. Колонна из двух десятков автомобилей проехала около полутора километров. Как выяснилось, не у всех участников акции были оформлены необходимые документы – некоторых водителей оштрафовали за отсутствие техосмотра.

© Sputnik / Павел Вур Участники автопробега оппозиции в Витебске

Массовые акции протеста оппозиции начались в Беларуси 9 августа, после президентских выборов, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты были подавлены силовиками, затем правоохранительные органы прекратили применение силовых методов. По информации МВД республики, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них более 130 сотрудников правоохранительных органов. Официально подтверждена гибель троих протестующих.

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