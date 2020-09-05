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Студенты, женщины и альтернативный автопробег: 28-й день после выборов
06.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. После выборов 9 августа прошел уже 28-й день, он отметился как протестными акциями оппозиции, так и мероприятиями, организованными сторонниками действующей власти.
С утра в Минске начали собираться студенты столичных вузов – они прошли маршем от кинотеатра "Октябрь" по центру города. На подступах к Комаровскому рынку к шествию присоединились студенты МГЛУ, которые ранее провели пикет у стен своей альма-матер. Днем ранее в вузе
В районе площади Якуба Коласа и кинотеатра сотрудники правоохранительных органов, ранее просившие участников акции спрятать оппозиционные флаги, задержали нескольких человек. Позже этот факт подтвердили и в МВД, однако количество их не уточнили.
Акции протеста прошли сегодня и в ряде других минских вузов. К студентам присоединялись в том числе и преподаватели.
Днем в Минске состоялся и
© Sputnik / Виктор Толочко
Женский марш солидарности прошел в субботу в Минске
Правоохранители, которые присутствовали присутствовали на местах проведения акций и просили собравшихся разойтись, не принимали при этом активных действий.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в проведение женского марша, но просили присутствующих разойтись
Ближе к вечеру задержанных участников акций протеста начали выпускать из РОВД, в которые они были сопровождены правоохранителями. По сведениям ГУВД Мингорисполкома,
Как рассказала Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, 25 студентов уже отпущены из милиции. Еще девять человек будут ждать суда в местах содержания.
Автопробеги
Продолжился в субботу и автопробег, который организовали сторонники действующей власти. Его участники едут через всю страну, и уже преодолели несколько сотен километров.
Сегодня к колонне присоединились жители Смолевичского, Борисовского, Крупского и Березинского районов. Участники сфотографировались у Кургана Славы и продолжили свой путь.
© Sputnik
Автопробег сторонников действующей власти
А в Витебске состоялся пробег сторонников оппозиции. Колонна из двух десятков автомобилей проехала около полутора километров. Как выяснилось, не у всех участников акции были оформлены необходимые документы – некоторых водителей оштрафовали за отсутствие техосмотра.
© Sputnik / Павел Вур
Участники автопробега оппозиции в Витебске
Массовые акции протеста оппозиции начались в Беларуси 9 августа, после президентских выборов, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты были подавлены силовиками, затем правоохранительные органы прекратили применение силовых методов. По информации МВД республики, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них более 130 сотрудников правоохранительных органов. Официально подтверждена гибель троих протестующих.
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Большую часть задержанных участников несанкционированных акций, прошедших сегодня, уже отпустили из милиции.
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