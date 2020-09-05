Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 сентября. Женский марш в Минске, начавшийся от Комаровского рынка, завершился на площади Независимости. Акция продолжалась около трех часов.

На пике в ней участвовало несколько тысяч человек. Вскоре после того, как участницы пришли на площадь Независимости, прибыли силовики в спецэкипировке и камуфляже. По громкоговорителю женщин предупреждали о несанкционированном характере мероприятия, однако задержаний не было.

Большинство участниц покинуло площадь, оставшихся оттеснили к Красному костелу, где в 19 часов начнется молитва за убитых и избитых во время акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женский марш завершился, оставшихся участниц оттеснили к Красному костелу Минск, 5 сентября. Женский марш в Минске, начавшийся от Комаровского рынка, завершился на площади Независимости. Акция продолжалась около трех часов. На пике в ней...

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.