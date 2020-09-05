Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 сентября. Во время освещения очередного марша женщин в Минске 5 сентября задержана журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Незадолго до этого при освещении этой же акции были задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик.

Таким образом, власти продолжают препятствовать профессиональной деятельности СМИ. Накануне, 4 сентября, Октябрьский суд Минска вынес постановления по административным делам в отношении шести журналистов, которые освещали акцию студентов 1 сентября и были задержаны. До вынесения постановлений сотрудники СМИ находились в изоляторе. Их признали виновными в участии в несанкционированных протестных акциях и наказали тремя сутками ареста, которые журналисты уже отбыли в ожидании суда.

"Судебные процессы прошли с полным игнорированием стандартов справедливого судебного разбирательства", — констатировала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

БАЖ выступила с протестом в связи с арестами журналистов и потребовала пересмотра судебных решений. "Напоминаем, журналисты имеют право находиться на массовых мероприятиях согласно законам "О средствах массовой информации" и "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь". В полном соответствии с этими правовыми актами задержанные и привлеченные к ответственности журналисты были обозначены бейджами и жилетами с надписью "Пресса", имели при себе служебные удостоверения", — говорилось в заявлении ассоциации.

БАЖ потребовала прекратить нарушения прав журналистов и СМИ, пересмотреть судебные постановления и наказать лиц, препятствовавших журналистской деятельности.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На освещении уличной акции в Минске задержана журналистка Анастасия Захаревич Минск, 5 сентября. Во время освещения очередного марша женщин в Минске 5 сентября задержана журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич, сообщает...

БелаПАН.