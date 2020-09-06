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МИД Украины: отношения между Киевом и Минском уже не будут прежними

06.09.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Беларусь ведет в отношении Украины недружественную политику, такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Прямой".

© Sputnik / Стрингер
Каковы перспективы отношений Минска и Киева?

"Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть", — сказал министр, комментируя решение властей Беларуси относительно передачи Москве задержанных в июле граждан РФ, якобы участвовавших в военных действиях в Донбассе, а также последние заявления президента страны Александра Лукашенко.

Задержание под Минском

Спецслужбы Беларуси 28 июля задержали 33 граждан РФ по подозрению в организации массовых беспорядков накануне президентских выборов, которые состоялись 9 августа. В Москве утверждают, что российские граждане задержаны безосновательно, и доказательств их противоправной деятельности у белорусской стороны нет. Россия также не признает у них другого гражданства, кроме РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что задержанные россияне стали жертвой провокации со стороны Киева. В российском МИД заявили, что задержание в Беларуси было спровоцировано третьей стороной.  

Украинская сторона потребовала экстрадиции 28 из 33 задержанных, утверждая, что они являются участниками боевых действий в Донбассе.

Обвинения в адрес Украины

На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прошедшей 3 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польша, Чехия, Литва и Украина вмешиваются в дела Беларуси и управляют акциями протеста, которые проходят в стране.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
МИД Украины назвал недопустимым внешнее вмешательство в дела Беларуси

На следующий день глава МИД Украины прокомментировал это заявление, сказав, что "эти заявления (Лукашенко – Sputnik) создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности".

Украинский МИД сообщил, что страна готова зеркально отвечать на действия Минска в отношении Киева.

Напомним, что ранее в Киеве заявили, что ставят на паузу все процессы и контакты с Минском и возобновят их после того, как убедятся, что это не принесет стране различных потерь. В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизиму из Минска для консультаций о перспективах дальнейших отношений с Беларусью. Позже было сказано, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с республикой.

По итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, которая прошла 2 августа в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что радикальные действия в Беларуси финансируются со стороны Украины. В частности он отметил, что на территории Беларуси находятся около 200 подготовленных украинских экстремистов. В свою очередь глава МИД Украины опроверг это заявление.

 
Теги: Минск
 
 
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Напряженность между странами возникла после задержания под Минском 33 россиян, и усугубилась после обвинения в том, что Украина вмешивается во внутренние дела...
 
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