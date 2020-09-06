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МИД Украины: отношения между Киевом и Минском уже не будут прежними
06.09.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен – Sputnik. Беларусь ведет в отношении Украины недружественную политику, такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала
"Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть", — сказал министр, комментируя решение властей Беларуси относительно передачи Москве задержанных в июле граждан РФ, якобы участвовавших в военных действиях в Донбассе, а также последние заявления президента страны Александра Лукашенко.
Задержание под Минском
Спецслужбы Беларуси 28 июля
Ранее в СМИ появилась информация о том, что задержанные россияне стали
Украинская сторона
Обвинения в адрес Украины
На
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
На следующий день глава МИД Украины прокомментировал это заявление, сказав, что "эти заявления (Лукашенко – Sputnik) создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности".
Украинский МИД сообщил, что страна
Напомним, что ранее в Киеве заявили, что
По итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, которая прошла 2 августа в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что радикальные действия в Беларуси
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Напряженность между странами возникла после задержания под Минском 33 россиян, и усугубилась после обвинения в том, что Украина вмешивается во внутренние дела...
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