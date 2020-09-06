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Латушко — силовикам: Подумайте о будущем, у вас еще есть шанс стать на сторону добра и в скором времени вместе с народом отпраздновать победу

06.09.2020 12:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко накануне запланированного сегодня в Минске и других городах страны сторонниками перемен "Марша единства" выступил с видеообращением к белорусским силовикам.

"Мы все живем в разных городах одной страны, на соседних улицах, в одних домах. Мы ходим в одни и те же магазины, наши дети проводят вместе время на одних и тех же детских площадках. Наши родители работают вместе, дружат, радуются нашим успехам. Мы выросли в одних и тех же условиях. Но почему вы сейчас избиваете и хватаете нас, ведь многие из нас ваши друзья, знакомые, родственники, родители в конце концов? — говорится в обращении. — Что для вас стало триггером того, что вы сейчас иные? Кредитные квартиры? Премии? Зарплаты? Желание получить повышение по службе через боль и страдания сотен и тысяч мирных граждан?"

"Победа в любом случае будет за народом, вы это прекрасно понимаете, — заявляет Латушко. — Подумайте о будущем. Многие ваши командиры и генералы получат сроки, но у вас еще есть шанс стать на сторону добра и в скором времени вместе с народом отпраздновать победу".

"Мы не оппозиция, мы большинство!" — резюмирует представитель президиума Координационного совета.

МВД сегодня распространило сообщение, в котором призвало граждан "не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях". Ведомство заявило, что "сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка".

"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко накануне запланированного сегодня в Минске и...
 
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