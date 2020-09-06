Президент Чехии призвал пересчитать голоса президентских выборов в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Оптимальным решением для разрешения сложившейся в Беларуси ситуации стал бы пересчет голосов по итогам прошедших выборов президента, об этом заявил глава Чехии Милош Земан.

"Я бы поддержал предложение о пересчете голосов (в Беларуси) на основе избирательных бюллетеней с обязательным международным контролем этой процедуры. Это покажет, на чьей стороне правда. Тот, кто отвергнет такой пересчет, покажет свое истинное лицо", - сказал Земан в выступлении по телеканалу CNN Prima News.

Выборы главы государства прошли в Беларуси 9 августа, на них, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, второе место заняла Светлана Тихановская.

В этот же день по многим регионам страны начались массовые акции протеста несогласных с итогами выборов. В первые дни они подавлялись силовиками, использовавшими спецсредства, в частности, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. Власти сообщали о гибели трех человек. После этого к требованию протестующих о честных выборах добавилось требования о неприменении насилия.

Как заявил Лукашенко, активистами акций руководят из-за рубежа , в частности, Польши, Чехии, Литвы и Украины.

Ряд стран не признали результаты выборов в Беларуси. О введении санкций заявлял Евросоюз, а Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским гражданам.

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