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Президент Чехии призвал пересчитать голоса президентских выборов в Беларуси
06.09.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен – Sputnik. Оптимальным решением для разрешения сложившейся в Беларуси ситуации стал бы пересчет голосов по итогам прошедших выборов президента, об этом заявил глава Чехии Милош Земан.
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
"Я бы поддержал предложение о пересчете голосов (в Беларуси) на основе избирательных бюллетеней с обязательным международным контролем этой процедуры. Это покажет, на чьей стороне правда. Тот, кто отвергнет такой пересчет, покажет свое истинное лицо", - сказал Земан в выступлении по телеканалу CNN Prima News.
Выборы главы государства прошли в Беларуси 9 августа, на них, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, второе место заняла Светлана Тихановская.
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