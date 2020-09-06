Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. К 14.00 на проспекте Независимости людей стало ощутимо больше. Основная часть демонстрантов находится со стороны ГУМа и ресторана "Макдональдс" — здесь их уже несколько сотен. Люди собираются небольшими группами. У некоторых на плечах бело-красно-белые флаги.



В 14.05 на улице Ленина возле Нацбанка появился отряд силовиков в черной форме, бронежилетах, шлемах и со щитами. Пока они просто стоят вдоль здания Нацбанка. Отряд силовиков замечен и в близлежащем сквере. Они в зеленой форме, но тоже в бронежилетах и шлемах. Возле ГУМа силовики выборочно проверяют людей, которые идут в сторону площади Независимости, преимущественно мужчин.



В 14.15 силовики перекрыли проспект Независимости, они внезапно выбежали на проезжую часть проспекта. Люди стали разбегаться, кто-то — в ГУМ, кто-то — в сторону улицы Немига. Они скандируют "Позор" и "Жыве Беларусь!".

После этого силовики покинули проезжую часть и плотной цепью перекрыли пешеходную часть проспекта с обеих сторон в направлении площади Независимости. Количество людей выросло. Проезд в сторону площади Независимости в районе ГУМа перекрыт. Транспорт заворачивают на прилегающие улицу.



Группы демонстрантов собираются и на пересечении улицы Немига с проспектом Победителей, движутся в сторону проспекта Независимости. По улице Ленина к проспекту поднимается все больше людей. Силовики со щитами перекрыли улицу Ленина за перекрестком с проспектом.



Тем временем большая колонна протестующих с бело-красно-белыми флагами и растяжкой "Баста!" идет в центр города по проспекту Дзержинского.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики перекрыли пешеходную часть проспекта Независимости, число демонстрантов растет Минск, 6 сентября. К 14.00 на проспекте Независимости людей стало ощутимо больше. Основная часть демонстрантов находится со стороны ГУМа и ресторана "Макдональдс" —...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.