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Силовики перекрыли пешеходную часть проспекта Независимости, число демонстрантов растет
06.09.2020 14:27 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. К 14.00 на проспекте Независимости людей стало ощутимо больше. Основная часть демонстрантов находится со стороны ГУМа и ресторана "Макдональдс" — здесь их уже несколько сотен. Люди собираются небольшими группами. У некоторых на плечах бело-красно-белые флаги.
После этого силовики покинули проезжую часть и плотной цепью перекрыли пешеходную часть проспекта с обеих сторон в направлении площади Независимости. Количество людей выросло. Проезд в сторону площади Независимости в районе ГУМа перекрыт. Транспорт заворачивают на прилегающие улицу.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. К 14.00 на проспекте Независимости людей стало ощутимо больше. Основная часть демонстрантов находится со стороны ГУМа и ресторана "Макдональдс" —...
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