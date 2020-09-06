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В районе улицы Чеботарева в Минске начались задержания демонстрантов

06.09.2020 14:27 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В районе улицы Чеботарева начались задержания демонстрантов, которые шли в центр города для участия в "Марше единства".

Вначале несколько сотен человек шли по Партизанскому проспекту. В районе мотовелозавода их остановили силовики в форме и со щитами. Демонстранты развернулись, пошли назад, затем свернули на улицу Олега Кошевого и направились к станции метро "Тракторный завод". Силовики оттеснили их на улицу Чеботарева. Часть людей зажали в кольцо, остальные разбежались по дворам. После этого начались задержания.

Корреспондент БелаПАН был свидетелем как минимум трех задержаний. Задержанных заводят в микроавтобусы без номеров.


Александр Ярошевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. В районе улицы Чеботарева начались задержания демонстрантов, которые шли в центр города для участия в "Марше единства". Вначале несколько сотен...
 
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