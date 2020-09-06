Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В районе улицы Чеботарева начались задержания демонстрантов, которые шли в центр города для участия в "Марше единства".



Вначале несколько сотен человек шли по Партизанскому проспекту. В районе мотовелозавода их остановили силовики в форме и со щитами. Демонстранты развернулись, пошли назад, затем свернули на улицу Олега Кошевого и направились к станции метро "Тракторный завод". Силовики оттеснили их на улицу Чеботарева. Часть людей зажали в кольцо, остальные разбежались по дворам. После этого начались задержания.



Корреспондент БелаПАН был свидетелем как минимум трех задержаний. Задержанных заводят в микроавтобусы без номеров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе улицы Чеботарева в Минске начались задержания демонстрантов Минск, 6 сентября. В районе улицы Чеботарева начались задержания демонстрантов, которые шли в центр города для участия в "Марше единства". Вначале несколько сотен...

Александр Ярошевич, БелаПАН.