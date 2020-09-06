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В районе улицы Чеботарева в Минске начались задержания демонстрантов
06.09.2020 14:27 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. В районе улицы Чеботарева начались задержания демонстрантов, которые шли в центр города для участия в "Марше единства".
Александр Ярошевич, БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. В районе улицы Чеботарева начались задержания демонстрантов, которые шли в центр города для участия в "Марше единства". Вначале несколько сотен...
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