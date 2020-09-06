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Многотысячная колонна демонстрантов движется в сторону стелы "Минск — город-герой"
06.09.2020 15:27 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. Многотысячная колонна демонстрантов движется в центре столицы в сторону стелы "Минск − город-герой" по проспекту Победителей.
Голова колонны уже достигла Дворца спорта.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. Многотысячная колонна демонстрантов движется в центре столицы в сторону стелы "Минск − город-герой" по проспекту Победителей. Голова колонны...
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