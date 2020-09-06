Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина в районе ГУМа появилась военная спецтехника — водомет и заградительные машины "Рубеж".



Собравшиеся там демонстранты отходят в сторону улицы Немига.



Проспекты Независимости (в районе ГУМа) и Победителей перекрыты силовиками.



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе ГУМа появились водомет и заградительные машины "Рубеж" Минск, 6 сентября. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина в районе ГУМа появилась военная спецтехника — водомет и заградительные машины "Рубеж". ...

Захар Щербакова, БелаПАН.