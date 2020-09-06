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В районе ГУМа появились водомет и заградительные машины "Рубеж"
06.09.2020 15:27 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина в районе ГУМа появилась военная спецтехника — водомет и заградительные машины "Рубеж".
Захар Щербакова, БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина в районе ГУМа появилась военная спецтехника — водомет и заградительные машины "Рубеж". ...
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