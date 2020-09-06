Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. После того как силовики перекрыли проспект Независимости, собравшиеся там демонстранты начали двигаться в сторону улицы Немига и проспекта Победителей.



Проспект Победителей также закрыт для движения транспорта. Протестующие скандируют "Жыве Беларусь!" и "Уходи!".



Тем временем другая колонна демонстрантов, которая двигалась по улице Ленина в сторону проспекта Независимости, сконцентрировалась на проезжей части между костелом и ратушей. Вся проезжая часть улицы Ленина от перекрестка с проспектом Независимости до ратуши заполнена демонстрантами. По громкоговорителю постоянно звучит предупреждение о незаконности акции. В ответ собравшиеся кричат "Убийцы!" и "Трибунал!".

В районе улицы Чеботарева силовики загрузили задержанными протестующими три автозака, они уезжают под крики людей "Выпускай!" и "Фашисты!". Трех девушек забрала скорая помощь — одна хромала, у другой случился обморок, у третьей, по словам медика, вероятно, шок.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демонстранты сконцентрированы в районе ратуши, проспекты Независимости и Победителей перекрыты силовиками Минск, 6 сентября. После того как силовики перекрыли проспект Независимости, собравшиеся там демонстранты начали двигаться в сторону улицы Немига и проспекта...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Александр Ярошевич, БелаПАН.