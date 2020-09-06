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Демонстранты сконцентрированы в районе ратуши, проспекты Независимости и Победителей перекрыты силовиками
06.09.2020 15:27 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. После того как силовики перекрыли проспект Независимости, собравшиеся там демонстранты начали двигаться в сторону улицы Немига и проспекта Победителей.
В районе улицы Чеботарева силовики загрузили задержанными протестующими три автозака, они уезжают под крики людей "Выпускай!" и "Фашисты!". Трех девушек забрала скорая помощь — одна хромала, у другой случился обморок, у третьей, по словам медика, вероятно, шок.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Александр Ярошевич, БелаПАН.
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Демонстранты сконцентрированы в районе ратуши, проспекты Независимости и Победителей перекрыты силовиками
Минск, 6 сентября. После того как силовики перекрыли проспект Независимости, собравшиеся там демонстранты начали двигаться в сторону улицы Немига и проспекта...
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