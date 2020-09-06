Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко.



Как сообщает корреспондент БелаПАН, людей встретило оцепление из нескольких сотен силовиков со щитами и военной спецтехники — водомета и заградительных машин "Рубеж", а также колючей проволоки. В отдалении стоят БТРы.



Если в прошлый раз оцепление стояло рядом с оградой дворца, то сейчас оно выстроилось дальше от резиденции Лукашенко, ближе к протестующим.



Между демонстрантами и силовиками примерно 20 метров. Люди скандируют: "Сколько стоит совесть?", "Трибунал!", "Саша, выходи!".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники Марша единства дошли до Дворца Независимости, их встретило оцепление силовиков Минск, 6 сентября. Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко. Как сообщает корреспондент...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.