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Участники Марша единства дошли до Дворца Независимости, их встретило оцепление силовиков
06.09.2020 16:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко. Как сообщает корреспондент...
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