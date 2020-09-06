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Участники Марша единства дошли до Дворца Независимости, их встретило оцепление силовиков

06.09.2020 16:15 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, людей встретило оцепление из нескольких сотен силовиков со щитами и военной спецтехники — водомета и заградительных машин "Рубеж", а также колючей проволоки. В отдалении стоят БТРы.

Если в прошлый раз оцепление стояло рядом с оградой дворца, то сейчас оно выстроилось дальше от резиденции Лукашенко, ближе к протестующим.  

Между демонстрантами и силовиками примерно 20 метров. Люди скандируют: "Сколько стоит совесть?", "Трибунал!", "Саша, выходи!".


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко. Как сообщает корреспондент...
 
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