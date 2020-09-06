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Уже больше часа участники Марша единства стоят напротив оцепления силовиков у Дворца Независимости
06.09.2020 17:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. Уже больше часа участники Марша единства стоят напротив оцепления силовиков у Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. Уже больше часа участники Марша единства стоят напротив оцепления силовиков у Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко. Погода...
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