Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Уже больше часа участники Марша единства стоят напротив оцепления силовиков у Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко.



Погода испортилась — пошел дождь, и демонстранты заняли всю парковку возле гостиницы "Виктория", которая находится напротив дворца.



Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь!", "Выходи!" и другие лозунги.



По оценкам журналистов и наблюдателей, участников сегодняшнего марша не меньше, чем неделю назад, — от 170 до 200 тысяч.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уже больше часа участники Марша единства стоят напротив оцепления силовиков у Дворца Независимости Минск, 6 сентября. Уже больше часа участники Марша единства стоят напротив оцепления силовиков у Дворца Независимости — рабочей резиденции Лукашенко. Погода...

Захар Щербаков, БелаПАН.