В Минске на Чеботарева девушки теряли сознание. Акция и задержания в Минске

Минске прошел очередной марш протеста, на этот раз он назывался «Марш единства» По разным оценкам, в акции участвовало от 100 тысяч человек.

Люди собирались на площади Независимости и шли по направлению к резиденции президента.

Журналисты БДГ рассказывают о многочисленных задержаниях.

По их словам, автозаки ехали по проспекту и периодически останавливались у проезжей части. Людей хватали силовики в спортивных костюмах, масках и бронежилетах, в руках у них были дубинки.

На проспекте Победителей силовики разбили двери кофейни O'Petit. Хозяева заведения впустили людей внутрь и закрыли дверь, но ее выбили дубинками силовики в штатском. Вбежавших оттуда вытащили, тех, кто пробовал вступиться, били.

Ловушка на Чеботарева

На улице Чеботарева (Тракторозаводской поселок) произошло массовое задержание. Очевидцы рассказывают, что омоновцев было очень много – видимо они проверяли окрестные дворы, когда «зачищали» Партизанский проспект.

Всего на этой улице «напаковали» людьми до отказа пять автозаков. На место происшествия выезжала скорая. Сразу несколько девушек потеряло сознание – как сказали врачи, из-за шока.

Свидетели жестких задержаний говорят, что по Партизанскому проспекту шла колонна, а на Чеботарева оказались примерно 300 человек. Они свернули на Долгобродскую, чтобы не столкнуться с силовиками, которые загородили путь возле велозавода. Вскоре участники акции увидели, что за ними едут микроавтобусы без номеров, которые с другой стороны блокируют путь. Люди свернули на ул. Кошевого и пошли быстрее, их догоняла спецтехника. Так они оказались в ловушке.