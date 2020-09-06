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В Минске на Чеботарева девушки теряли сознание. Акция и задержания в Минске
07.09.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минске прошел очередной марш протеста, на этот раз он назывался «Марш единства» По разным оценкам, в акции участвовало от 100 тысяч человек.
Люди собирались на площади Независимости и шли по направлению к резиденции президента.
Журналисты БДГ рассказывают о многочисленных задержаниях.
По их словам, автозаки ехали по проспекту и периодически останавливались у проезжей части. Людей хватали силовики в спортивных костюмах, масках и бронежилетах, в руках у них были дубинки.
На проспекте Победителей силовики разбили двери кофейни O'Petit. Хозяева заведения впустили людей внутрь и закрыли дверь, но ее выбили дубинками силовики в штатском. Вбежавших оттуда вытащили, тех, кто пробовал вступиться, били.
Ловушка на Чеботарева
На улице Чеботарева (Тракторозаводской поселок) произошло массовое задержание. Очевидцы рассказывают, что омоновцев было очень много – видимо они проверяли окрестные дворы, когда «зачищали» Партизанский проспект.
Всего на этой улице «напаковали» людьми до отказа пять автозаков. На место происшествия выезжала скорая. Сразу несколько девушек потеряло сознание – как сказали врачи, из-за шока.
Свидетели жестких задержаний говорят, что по Партизанскому проспекту шла колонна, а на Чеботарева оказались примерно 300 человек. Они свернули на Долгобродскую, чтобы не столкнуться с силовиками, которые загородили путь возле велозавода. Вскоре участники акции увидели, что за ними едут микроавтобусы без номеров, которые с другой стороны блокируют путь. Люди свернули на ул. Кошевого и пошли быстрее, их догоняла спецтехника. Так они оказались в ловушке.
Очевидцы рассказывают, что люди на улице скандировали «Жыве Беларусь!», передает
«А потом все просто начали кричать. Я посмотрела в окно и увидела, как в моем дворе бегут просто человек сто силовиков. Плюс-минус, но их было очень много, - уверена Анастасия, жительница района. - Они бежали за этими людьми. Все начали разбегаться и прятаться, жители открывали для них подъезды в домах. Я тоже пошла открывать подъезд».
По ее словам, многие жители выходили из квартир на улицу просто посмотреть поближе, что происходит. И их тоже забирали в автозаки.
Жительница района также заметила, как троих человек увезли скорые. По слухам, всего таких - пятеро.
Незарегистрированный правозащитный центр «Вясна» опубликовал имена 175 человек, о задержании которых им известно. Среди них — журналист «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев, член совета общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий. Полный список задержанных
Пресс-секретарь МВД Беларуси
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В Минске прошел очередной марш протеста, на этот раз он назывался «Марш единства» По разным оценкам, в акции участвовало от 100 тысяч человек.
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