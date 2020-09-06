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Витебская милиция прокомментировала задержания во время "Марша единства"

07.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 6 сен – Sputnik. УВД оценило правовую деятельность участников "Марша единства", который прошел в Витебске, и рассказало, сколько митингующих задержали сотрудники милиции.

Во время проведения акции горожан сопровождало несколько автобусов с силовиками, которые периодически перекрывали дорогу и заставляли участников марша либо идти в обход, либо разворачиваться. Наиболее серьезные столкновения у митингующих с силовиками произошли на улице Правды. Там горожане встали цепью против милиции, когда правоохранители попробовали разделить колонну. Второе столкновение произошло в конце улицы Правды, где силовики попытались произвести задержания. Поначалу горожане стали разбегаться, но затем внезапно начали "отбивать" задержанных. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В Витебске 6 сентября при пресечении противоправных действий со стороны участников несанкционированного массового мероприятия неизвестный нанес удар в область головы сотруднику милиции. Один из участников протестной акции оказал активное сопротивление и распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников, после чего попытался скрыться. При задержании в отношении него применялись физическая сила и спецсредства", - прокомментировали произошедшее в УВД.

Как отметили в пресс-службе ведомства, во время проведения марша было задержано более десяти человек. После столкновений с милицией, митингующие продолжили шествие. Периодически милиционеры перекрывали движение, вынуждая участников марша перебегать на другую сторону улицы или пробираться дальше дворами. Закончился "Марш единства" возле католического костела Иисуса милосердного.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,10% голосов. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами голосования. Оппозиция и ее сторонники утверждают, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Как отметили правоохранители, во время проведения акции силовики задержали более десяти митингующих.
 
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