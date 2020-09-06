ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под дождем и с задержаниями: в Минске прошла акция протеста

07.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Многотысячная акция протеста прошла в воскресенье днем в Минске. Люди также вышли на улицы областных и ряда районных городов Беларуси.

Протесты несогласных с результатами президентских выборов проходят в Минске уже 29 день, начиная с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента Беларуси. 

© Sputnik / Виктор Толочко
По всей Беларуси на протестные акции вышли десятки тысяч человек

Нынешняя акция должна была начаться в 14:00 на площади Независимости в Минске, однако ее еще с утра заблокировали правоохранители. Также был перекрыт проспект Независимости, не работали и несколько станций метро в центре, туда были стянуты милицейская спецтехника, спецподразделения МВД, спецназ внутренних войск, другие милицейские подразделения. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько улиц в центре Минска

Изменили маршрут

Акция переместилась на проспект Победителей и направилась к Дворцу Независимости -- резиденции президента. Участники протестных акций практически каждое воскресенье идут этим маршрутом под бело-красно-белыми флагами, скандируя "Уходи!" и "Жыве Беларусь". Милицейский спецназ, как и на предыдущих акциях, выставил оцепление перед Дворцом Независимости. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Все подходы ко Дворцу Независимости были полностью перекрыты

Акция под дождем

Акция протестующих у Дворца Независимости завершилась быстрее, чем обычно. Коррективы, как и в прошлое воскресенье, внес дождь. Когда колона подошла к Дворцу, начался сильный дождь. Протестующие постояли перед кордоном милиции и щитами на машинах и начали понемногу расходиться. Митингующие оставляли краской надписи на щитах и приклеивали плакаты, которые принесли с собой. В ответ милиция начала точеные задержания.

"Число задержанных растет, но ситуация контролируемая. По состоянию на настоящий момент по всей Беларуси уже сотни задержанных. То есть это не одна и не две сотни. Кого отпустят, а кто останется в качестве задержанных до суда, информация будут только завтра утром", - прокомментировала Sputnik пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Точное число задержанных 6 сентября в МВД пообещали назвать в понедельник

По ее словам, задержания были произведены за участие в несанкционированных акциях. Также протестующих задерживали в Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве и в районных центрах, где состоялись акции. 

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,10% голосов. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами голосования. Оппозиция и ее сторонники утверждают, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестные уличные акции в это воскресенье прошли также в областных и ряде районных городов, милиция сообщила о задержаниях.
 
Новости дня
Новости политики
 
Караев: если протестующие применят силу, МВД ответит тем же
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика