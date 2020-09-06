Под дождем и с задержаниями: в Минске прошла акция протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Многотысячная акция протеста прошла в воскресенье днем в Минске. Люди также вышли на улицы областных и ряда районных городов Беларуси.

Протесты несогласных с результатами президентских выборов проходят в Минске уже 29 день, начиная с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко По всей Беларуси на протестные акции вышли десятки тысяч человек

Нынешняя акция должна была начаться в 14:00 на площади Независимости в Минске, однако ее еще с утра заблокировали правоохранители. Также был перекрыт проспект Независимости, не работали и несколько станций метро в центре, туда были стянуты милицейская спецтехника, спецподразделения МВД, спецназ внутренних войск, другие милицейские подразделения.

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько улиц в центре Минска

Изменили маршрут

Акция переместилась на проспект Победителей и направилась к Дворцу Независимости -- резиденции президента. Участники протестных акций практически каждое воскресенье идут этим маршрутом под бело-красно-белыми флагами, скандируя "Уходи!" и "Жыве Беларусь". Милицейский спецназ, как и на предыдущих акциях, выставил оцепление перед Дворцом Независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко Все подходы ко Дворцу Независимости были полностью перекрыты

Акция под дождем

Акция протестующих у Дворца Независимости завершилась быстрее, чем обычно. Коррективы, как и в прошлое воскресенье, внес дождь. Когда колона подошла к Дворцу, начался сильный дождь. Протестующие постояли перед кордоном милиции и щитами на машинах и начали понемногу расходиться. Митингующие оставляли краской надписи на щитах и приклеивали плакаты, которые принесли с собой. В ответ милиция начала точеные задержания.

"Число задержанных растет, но ситуация контролируемая. По состоянию на настоящий момент по всей Беларуси уже сотни задержанных. То есть это не одна и не две сотни. Кого отпустят, а кто останется в качестве задержанных до суда, информация будут только завтра утром", - прокомментировала Sputnik пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

© Sputnik / Виктор Толочко Точное число задержанных 6 сентября в МВД пообещали назвать в понедельник

По ее словам, задержания были произведены за участие в несанкционированных акциях. Также протестующих задерживали в Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве и в районных центрах, где состоялись акции.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, который. После выборов в Беларуси началисьнесогласных с официальными итогами голосования. Оппозиция и ее сторонники утверждают, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.

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