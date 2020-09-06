Караев: если протестующие применят силу, МВД ответит тем же

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен Sputnik. Протестующие в Беларуси могут предпринять силовые методы во время уличных акций. В таком случае милиция применит адекватные меры, заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.

"Про силовую акцию скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем", – сказал Караев в интервью телеканалу СТВ.

При этом он заявил, что профессионально подготовленный милиционер без труда выявит среди протестующих координаторов протестных акций.

По его словам, для молодежи, которая участвует в акциях, "это веселое приключение типа квеста". Они не понимают, что значат "сутки" и думают, что мама с папой штрафом отделаются, "а потом будут бездельничать".

О травмах сотрудников и троллинге

Глава МВД также сообщил, что 30 сотрудников правоохранительных органов все еще остаются в больницах "с тяжелыми увечьями" после протестных акций.

"Что касается моих военнослужащих и сотрудников, 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и больницах. Мы их не бросим, будем лечить. Моральная, материальная и финансовая помощь будет максимальная оказана", – сказал Караев.

Он также прокомментировал тему появившихся в интернете фотографий людей с гематомами. По словам главы МВД, сотрудников милиции "пытаются затроллить какими-то синяками".

"А когда с 9-го по 10-е августа произошло восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы (слава Богу, что все живы), это можно сравнить с синяками?" – спросил в ответ Караев. – Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире. Я в этом уверен", – сказал он.

Также министр отметил, что милиция замечает в воскресных акциях тех молодых людей, которые "плохо маскируются и хорошо видны в толпе". Это своеобразные боевики, похожие на футбольных фанатов или анархистов, которых много было 9 августа. И они резко "растворились". А теперь, по словам Караева, стали прятаться за женщин.

"Девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков", – сказал министр.

При этом милиция женщин не задерживает, заверил Караев.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,10% голосов . После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами голосования. Оппозиция и ее сторонники утверждают, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.