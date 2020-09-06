Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В разных местах Минска задерживают людей, сообщают очевидцы.



Задержания были отмечены в районе проспекта Победителей, в Парке Победы, на улицы Немига, на площади Свободы. Примечательно, что их производят люди в штатском, но в бронежилетах и с дубинками. Это происходит с применением грубой силы и часто — в присутствии работников милиции в форме, которые не вмешиваются в происходящее.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В разных местах Минска происходят брутальные задержания Минск, 6 сентября. В разных местах Минска задерживают людей, сообщают очевидцы. Задержания были отмечены в районе проспекта Победителей, в Парке Победы, на улицы...

БелаПАН.