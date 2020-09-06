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В разных местах Минска происходят брутальные задержания
07.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. В разных местах Минска задерживают людей, сообщают очевидцы.
БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. В разных местах Минска задерживают людей, сообщают очевидцы. Задержания были отмечены в районе проспекта Победителей, в Парке Победы, на улицы...
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