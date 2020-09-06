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В разных местах Минска происходят брутальные задержания

07.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В разных местах Минска задерживают людей, сообщают очевидцы.

Задержания были отмечены в районе проспекта Победителей, в Парке Победы, на улицы Немига, на площади Свободы. Примечательно, что их производят люди в штатском, но в бронежилетах и с дубинками. Это происходит с применением грубой силы и часто — в присутствии работников милиции в форме, которые не вмешиваются в происходящее.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. В разных местах Минска задерживают людей, сообщают очевидцы. Задержания были отмечены в районе проспекта Победителей, в Парке Победы, на улицы...
 
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