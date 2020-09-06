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У Дворца Независимости — около десяти тысяч демонстрантов, остальные вернулись к стеле
07.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. По состоянию на 17.15 у Дворца Независимости осталось около десяти тысяч демонстрантов. Остальные участники Марша единства вернулись по проспекту Победителей ближе к стеле "Минск — город-герой".
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. По состоянию на 17.15 у Дворца Независимости осталось около десяти тысяч демонстрантов. Остальные участники Марша единства вернулись по проспекту...
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