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Евросоюз: Беларуси необходим инклюзивный национальный диалог
07.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Беларуси необходим инклюзивный национальный диалог, об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
© AFP 2020 / ATTILA KISBENEDEK
"В очередной раз впечатляющие массовые акции протеста в Минске и других городах демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии. И все это несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей Беларуси. Необходим инклюзивный национальный диалог", - написал глава дипломатии ЕС в своем Twitter.
Напомним, что в воскресенье, несмотря на плохую погоду, по всей Беларуси
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. После выборов в Беларуси
Ряд стран не признали результаты выборов в Беларуси. О
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Глава дипломатии ЕС отметил, что прошедшие в очередной раз в воскресенье массовые акции протеста в Минске и других городах говорят о решимости белорусов добиться...
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