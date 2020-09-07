Евросоюз: Беларуси необходим инклюзивный национальный диалог

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Беларуси необходим инклюзивный национальный диалог, об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В очередной раз впечатляющие массовые акции протеста в Минске и других городах демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии. И все это несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей Беларуси. Необходим инклюзивный национальный диалог", - написал глава дипломатии ЕС в своем Twitter.

Напомним, что в воскресенье, несмотря на плохую погоду, по всей Беларуси прошли очередные масштабные несанкционированные акции протеста. В Минске акция должна была начаться на площади Независимости, однако правоохранители перекрыли проспект Независимости и вынудили участников шествия изменить маршрут. Милиция несла службу в усиленном режиме, некоторые знаковые объекты в столице оцепили колючей проволокой и выставили вдоль нее военнослужащих. В результате некоторых протестующих задержали . Точное число задержанных назовут в МВД в понедельник.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами голосования. Оппозиция и ее сторонники утверждают, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.

Ряд стран не признали результаты выборов в Беларуси. О введении санкций заявлял Евросоюз, а Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским гражданам.

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