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Правозащитники: В ходе воскресных акций в Минске задержано не менее 240 человек

07.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 сентября. В ходе воскресных акций протеста задержано не менее 240 человек, сообщают правозащитники.

Установлены имена 194 человек, задержанных в Минске. Среди них члены Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольга Павлова и Андрей Егоров, журналист "Радыё Рацыя" Артем Сизинцев, фотограф Виктория Харитонова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов Борис Лесковский, граждане России Илья Медяников и Алексей Романов (блогер).

Задержания происходили также во всех областных центрах, Барановичах, Браславе, Пинске, Щучине.

МВД заявило о возбуждении уголовного дела в отношении протестующего в Витебске, который "нанес удар в область головы сотруднику милиции". Еще в одном милицейском релизе сообщалось, что "сотрудники ДПС ГАИ Ленинского РУВД Минска на Партизанском проспекте обратили внимание на автомобиль Opel. Увидев милиционеров, водитель иномарки выскочил из машины и скрылся в неизвестном направлении. В ходе проверки в салоне и багажнике авто обнаружены: негосударственная атрибутика, несколько ножей различных видов, топор, наклейки с надписью "Забастовка", "Мы требуем переговоров с народом". Водитель машины "установлен, но не торопится ее забирать". 

 


БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 7 сентября. В ходе воскресных акций протеста задержано не менее 240 человек, сообщают правозащитники. Установлены имена 194 человек, задержанных в Минске. Среди...
 
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