Визит Лукашенко в Москву ожидается в ближайшие дни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран договорились, что белорусский президент посетит российскую столицу с визитом, в ходе которого лично встретится с Владимиром Путиным.

"Она (подготовка визита Лукашенко - Sputnik) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - заверил Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита белорусского лидера в РФ.