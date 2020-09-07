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Визит Лукашенко в Москву ожидается в ближайшие дни

07.09.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран договорились, что белорусский президент посетит российскую столицу с визитом, в ходе которого лично встретится с Владимиром Путиным.

"Она (подготовка визита Лукашенко - Sputnik) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - заверил Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита белорусского лидера в РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Президенты Беларуси и России в ходе телефонного разговора договорились о личной встрече в российской столице, чтобы обсудить актуальные вопросы двусторонних...
 
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