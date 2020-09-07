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Лукашенко: Политические дрязги, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков в органах власти

07.09.2020 12:57 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 сентября. Александр Лукашенко принял 7 сентября с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

В первую очередь он попросил доложить, как складывается ситуация в стране с точки зрения раскрытия преступлений. Особое внимание Лукашенко обратил на расследование уголовных дел, которые имели общественный резонанс, сообщает его пресс-служба.

"Во-вторых (скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло), политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?" — спросил Лукашенко.

Носкевич доложил, что в этом году СК "спокойно и планомерно выполняет свои задачи по предназначению". По его словам, на фоне общественно-политических мероприятий, эпидемиологической ситуации уровень преступности в стране снизился примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом. "Соответственно, уменьшилась и нагрузка на Следственный комитет", —  добавил Носкевич.

На вопрос Лукашенко, "какие виды преступлений настораживают больше всего", глава СК ответил: "Отчасти изменилась структура преступности, крен произошел в сторону преступлений в сфере информационных технологий. Это тенденция последних лет. Количество этих преступлений неуклонно растет, и правоохранительный блок тоже переориентировался на то, чтобы раскрывать преступления подобного рода с помощью тех же информационных технологий".


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 сентября. Александр Лукашенко принял 7 сентября с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. В первую очередь он попросил доложить, как...
 
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