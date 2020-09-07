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Правительство ФРГ назвало фиктивной запись переговоров о Навальном
07.09.2020 14:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Правительство Германии назвало фиктивным опубликованную Беларусью запись разговора между Берлином и Варшавой о ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
На минувшей неделе президент Беларуси
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
"Мы уже комментировали утверждения (президента Беларуси Александра - Sputnik) Лукашенко, это неправда. (...) Это фиктивный разговор", - заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Не известно
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что он не знает, сообщили ли российские спецслужбы свою оценку подлинности беседы Владимиру Путину.
"Мне не известно, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что в Кремле имели возможность ознакомиться с записью, предоставленной белорусской стороной, но запись не оценивают. Этим занимаются исключительно спецслужбы.
Что случилось с Навальным?
Навального 20 августа
© Sputnik / Сергей Гунеев
Позднее политика и блогера
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
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Российские спецслужбы, по словам пресс-секретаря президента России, пока не предоставили главе государства свою оценку записи.
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