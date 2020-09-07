Правительство ФРГ назвало фиктивной запись переговоров о Навальном

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Правительство Германии назвало фиктивным опубликованную Беларусью запись разговора между Берлином и Варшавой о ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о перехвате разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным и пообещал передать его российским спецслужбам. Позже в эфире телеканала ОНТ был обнародован , предположительно, перехваченный диалог. Названный представитель ФРГ сообщил в нем, что подтверждение "отравления" не важно.

"Мы уже комментировали утверждения (президента Беларуси Александра - Sputnik) Лукашенко, это неправда. (...) Это фиктивный разговор", - заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Не известно

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что он не знает, сообщили ли российские спецслужбы свою оценку подлинности беседы Владимиру Путину.

"Мне не известно, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле имели возможность ознакомиться с записью, предоставленной белорусской стороной, но запись не оценивают. Этим занимаются исключительно спецслужбы.

Что случилось с Навальным?

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее политика и блогера перевезли самолетом в Германию . В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД РФ подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

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