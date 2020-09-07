В Беларуси хотят расширить полномочия правительства и местных властей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти создана в Беларуси, сообщили в пресс-службе Совета министров.

Специальную рабочую группу по поручению премьера Романа Головченко позглавил первый вице-премьер Николай Снопков. В течение короткого промежутка времени – до 20 сентября текущего года – ей предстоит провести анализ законодательства.

В этих целях будут изучены правовые нормы по таким направлениям:

административно-территориального устройства, утверждения генеральных планов, архитектурной и градостроительной деятельности

наименований административно-территориальных единиц, установления местной геральдики

согласования кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов

изъятия и предоставления земельных участков, работы с государственным имуществом

иным вопросам, предполагающим вовлечение в их решение главы государства

"Также межведомственной рабочей группе необходимо выработать на основе проведенного анализа системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений и внести их в Совет Министров", – уточнили в пресс-службе.