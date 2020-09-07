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В Беларуси хотят расширить полномочия правительства и местных властей

07.09.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти создана в Беларуси, сообщили в пресс-службе Совета министров.

© Photo : Пресс-служба президента РБ
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Специальную рабочую группу по поручению премьера Романа Головченко позглавил первый вице-премьер Николай Снопков. В течение короткого промежутка времени – до 20 сентября текущего года – ей предстоит провести анализ законодательства.

В этих целях будут изучены правовые нормы по таким направлениям:

  • административно-территориального устройства, утверждения генеральных планов, архитектурной и градостроительной деятельности
  • наименований административно-территориальных единиц, установления местной геральдики
  • согласования кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов
  • изъятия и предоставления земельных участков, работы с государственным имуществом
  • иным вопросам, предполагающим вовлечение в их решение главы государства

"Также межведомственной рабочей группе необходимо выработать на основе проведенного анализа системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений и внести их в Совет Министров", – уточнили в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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Данным вопросом займется специальная рабочая группа, которой предстоит провести комплексный анализ законодательства по соответствующей тематике.
 
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