Что сказал Песков о разговоре «Ника» и «Майка»

Подлинность записи разговора Берлина и Варшавы, перехваченного белорусскими спецслужбами, могут оценить только спецслужбы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 сентября журналистам. Он отметил, что Кремль, конечно, ознакомился с записью, которую переслали из Минска

цитирует Пескова ТАСС. «Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться из материалов СМИ, наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это скорее работа специальных служб, что они и делают», -Пескова ТАСС.

Представитель Кремля не ответил на вопрос о том, верит ли он сам в подлинность записи.

«Это все-таки работа специальных служб, речь идет о специальном материале, и оценивать его должны и могут только специальные службы», — сказал Песков.

Александр Лукашенко заявил во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным 3 сентября. Запись поспешило обнародовать белорусское ТВ. Напомним, о якобы «перехваченном» разговоре Германии и Варшавыво время встречи с российским премьером3 сентября. Запись поспешилобелорусское ТВ.

опровергла слова Лукашенко. Германия на следующий деньслова Лукашенко.

«Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», - отметили в правительстве.

Одним "шедевром" двух зайцев

Белорусский журналист-политолог Александр Класковский назвал «разговор Варшавы и Берлина», перехваченный Минском, настоящим шедевром.

«За минуту разговора Майк и Ник (у меня только один вопрос: почему не Бим и Бом?), изъясняясь в стиле «СБ. Беларусь сегодня», выдают на-гора невообразимое количество месседжей, льющих воду на мельницу Лукашенко. И какой он крепкий орешек, и как верны ему чиновники и военные, и как обломался Запад со своими коварными планами против Беларуси.

Ну, и вишенка на торте — фраза, мастерски связывающая отравление Навального с задачей спасения Лукашенко: «Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Класковский сравнивает «перехваченную радиограмму» с письмом «фрау А. из Берлина», якобы полученным Администрацией президента, где говорилось о «Белом легионе» (2017 год).

«Пиаровский выстрел», по замыслу президента, призван был убить двух зайцев. Показать, как «старательно он помогает Кремлю отмыться от обвинений в отравлении неугодных персон», - пишет политолог. Второй «заяц» должен был показать Путину, что враги хотят вбить клин между Беларусью и Россией, и призвать его не пасовать перед ситуацией.