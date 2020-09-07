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Что сказал Песков о разговоре «Ника» и «Майка»

07.09.2020 16:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Подлинность записи разговора Берлина и Варшавы, перехваченного белорусскими спецслужбами, могут оценить только спецслужбы.
 
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 сентября журналистам. Он отметил, что Кремль, конечно, ознакомился с записью, которую переслали из Минска.
 
«Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться из материалов СМИ, наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это скорее работа специальных служб, что они и делают», - цитирует Пескова ТАСС.
 
Представитель Кремля не ответил на вопрос о том, верит ли он сам в подлинность записи.
 
«Это все-таки работа специальных служб, речь идет о специальном материале, и оценивать его должны и могут только специальные службы», — сказал Песков.
 
Напомним, о якобы «перехваченном» разговоре Германии и Варшавы Александр Лукашенко заявил во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным 3 сентября. Запись поспешило обнародовать белорусское ТВ.
 
Германия на следующий день опровергла слова Лукашенко.
 
«Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», - отметили в правительстве.
 

Одним "шедевром" двух зайцев

Белорусский журналист-политолог Александр Класковский назвал «разговор Варшавы и Берлина», перехваченный Минском, настоящим шедевром.
 
«За минуту разговора Майк и Ник (у меня только один вопрос: почему не Бим и Бом?), изъясняясь в стиле «СБ. Беларусь сегодня», выдают на-гора невообразимое количество месседжей, льющих воду на мельницу Лукашенко. И какой он крепкий орешек, и как верны ему чиновники и военные, и как обломался Запад со своими коварными планами против Беларуси.
 
Ну, и вишенка на торте — фраза, мастерски связывающая отравление Навального с задачей спасения Лукашенко: «Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
 
Класковский сравнивает «перехваченную радиограмму» с письмом «фрау А. из Берлина», якобы полученным Администрацией президента, где говорилось о «Белом легионе» (2017 год).
 
«Пиаровский выстрел», по замыслу президента, призван был убить двух зайцев. Показать, как «старательно он помогает Кремлю отмыться от обвинений в отравлении неугодных персон», - пишет политолог. Второй «заяц» должен был показать Путину, что враги хотят вбить клин между Беларусью и Россией, и призвать его не пасовать перед ситуацией.
 
Теги: Минск
 
 
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Подлинность записи разговора Берлина и Варшавы, перехваченного белорусскими спецслужбами, могут оценить только спецслужбы.  
 
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