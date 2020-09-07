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Координационный совет оппозиции обвинил власти Беларуси в терроре
07.09.2020 17:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов, сообщили в пресс-службе КС
Там напомнили, что в субботу была
«Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов», - подчеркнули авторы заявления.
В Координационном совете назвали подобные методы властей террором и напомнили, что эти действия «являются преступлениями против безопасности человечества, в отношении которых отсутствуют сроки давности привлечения к уголовной ответственности».
«Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну», - заявили в КС.
В свою очередь экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская также отреагировала на возможное похищение Колесниковой.
«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит», - подчеркнула Тихановская.
По ее мнению, «чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу». «Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов», - цитирует Тихановскую ее пресс-служба.
Сегодня, 7 сентября, Павел Латушко вместе с Ольгой Ковальковой выступил на пресс-конференции в Польше. Он рассказал, что перед отъездом ему угрожал арест.
«Сейчас четыре представителя президиума КС находятся за границей. Два – за решеткой. На свободе находится только один, Максим Знак», - пояснил он.
Он потребовал, чтобы репрессии прекратились, а все политические заключенные были отпущены. «Если мы не решим эти базовые вопросы, говорить про возможный демократичный процесс новых выборов будет невозможно», -
Он как и Ольга Ковалькова собирается вернуться в Беларусь.
Давление на членов Координационного совета со стороны властей оказывается с самого начала его возникновения. А до того Тихановской
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Неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков,...
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