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Координационный совет оппозиции обвинил власти Беларуси в терроре

07.09.2020 17:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов, сообщили в пресс-службе КС

Местонахождение похищенных неизвестно, правоохранительные органы не предоставили информацию о их местонахождении и отрицают свою причастность, подчеркнули в КС.

Там напомнили, что в субботу была насильно вывезена из страны член президиума совета Ольга Ковалькова, также предъявлено обвинение члену президиума Лилии Власовой, под административным арестом находится член президиума Сергей Дылевский.

«Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов», - подчеркнули авторы заявления.

В Координационном совете назвали подобные методы властей террором и напомнили, что эти действия «являются преступлениями против безопасности человечества, в отношении которых отсутствуют сроки давности привлечения к уголовной ответственности».

«Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну», - заявили в КС.

В свою очередь экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская также отреагировала на возможное похищение Колесниковой.

«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит», - подчеркнула Тихановская.

По ее мнению, «чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу». «Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов», - цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

Сегодня, 7 сентября, Павел Латушко вместе с Ольгой Ковальковой выступил на пресс-конференции в Польше. Он рассказал, что перед отъездом ему угрожал арест.

«Сейчас четыре представителя президиума КС находятся за границей. Два – за решеткой. На свободе находится только один, Максим Знак», - пояснил он.

Он потребовал, чтобы репрессии прекратились, а все политические заключенные были отпущены. «Если мы не решим эти базовые вопросы, говорить про возможный демократичный процесс новых выборов будет невозможно», - цитирует Латушко Куку.орг.

Он как и Ольга Ковалькова собирается вернуться в Беларусь.

Давление на членов Координационного совета со стороны властей оказывается с самого начала его возникновения. А до того Тихановской пришлось увезти детей из страны. Как только она объявила, что включится в президентскую гонку вместо находящегося в СИЗО мужа, ей позвонили. Неизвестный предупредил, что «если она не отзовет свою кандидатуру, ее посадят в тюрьму, а ее дети попадут в детский дом». После этого разговора Светлана тут же переправила детей «в безопасное место за границей».

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков,...
 
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