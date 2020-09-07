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Посол Украины Игорь Кизим вернулся в Минск
08.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим вернулся в Минск, об этом сообщили Sputnik в представительстве дипмиссии.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Дипломата отозвали для консультации в Киев 17 августа. Произошло это после заявления президента республики Александра Лукашенко, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из государств ЕС и Украины.
Также на это решение украинского МИД повлияло возвращение на родину 33 россиян, которые
Напомним, что ранее в Киеве заявили, что
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Ранее МИД Украины впервые в истории отозвал своего дипломата из Беларуси в Киев для проведения консультаций.
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