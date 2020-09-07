Посол Украины Игорь Кизим вернулся в Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим вернулся в Минск, об этом сообщили Sputnik в представительстве дипмиссии.

Дипломата отозвали для консультации в Киев 17 августа. Произошло это после заявления президента республики Александра Лукашенко, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из государств ЕС и Украины.

Также на это решение украинского МИД повлияло возвращение на родину 33 россиян, которые были задержаны под Минском в конце июля по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Напомним, что ранее в Киеве заявили, что ставят на паузу все процессы и контакты с Минском и возобновят их после того, как убедятся, что это не принесет стране различных потерь. В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизиму из Минска для консультаций о перспективах дальнейших отношений с Беларусью. Позже было сказано, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с республикой.

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