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Родственники Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

08.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 сентября. Родственники члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, сообщил штаб бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико. Заявление принято.

Связь с Колесниковой пропала сегодня утром. Ее задержание видела женщина, которая рассказала об этом порталу tut.by. По ее словам, возле Национального художественного музея в Минске неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли. 

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс написал в "Твиттере": "Вместо того чтобы вести диалог с народом Беларуси, уходящее руководство цинично пытается устранять одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска — это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе XXI века. Она должна быть немедленно освобождена".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 сентября. Родственники члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой подали в милицию заявление о...
 
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