Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 сентября. Родственники члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, сообщил штаб бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико. Заявление принято.

Связь с Колесниковой пропала сегодня утром. Ее задержание видела женщина, которая рассказала об этом порталу tut.by. По ее словам, возле Национального художественного музея в Минске неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс написал в "Твиттере": "Вместо того чтобы вести диалог с народом Беларуси, уходящее руководство цинично пытается устранять одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска — это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе XXI века. Она должна быть немедленно освобождена".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Родственники Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении Минск, 7 сентября. Родственники члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой подали в милицию заявление о...

БелаПАН.