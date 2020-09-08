ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГПК: Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Беларуси

08.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Пропавшие в понедельник члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков покинули Беларусь, эту информацию Sputnik подтвердили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

"Действительно, Кравцов, Родненков и Колесникова проходили оформление в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинском участке государственной границы сегодня в районе четырех часов утра", - рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

© Sputnik / Иван Руднев
Выезд Ковальковой за границу прокомментировали в МВД

В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поспешно выехала в Литву после общения с правоохранителями через день после выборов. Оппозиционный политик, член КС Павел Латушко выехал из Беларуси в Польшу в начале сентября, однако штаб совета заверил, что он вскоре вернется в страну. Спустя несколько дней в Польшу отправилась также член президиума КС Ольга Ковалькова.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным ведомства, во вторник около 4 часов утра представители Координационного совета пересекли границу Беларуси с Украиной.
 
Новости дня
Новости политики
 
Посол Украины Игорь Кизим вернулся в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика