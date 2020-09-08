ГПК: Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Пропавшие в понедельник члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков покинули Беларусь, эту информацию Sputnik подтвердили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

"Действительно, Кравцов, Родненков и Колесникова проходили оформление в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинском участке государственной границы сегодня в районе четырех часов утра", - рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой , но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поспешно выехала в Литву после общения с правоохранителями через день после выборов. Оппозиционный политик, член КС Павел Латушко выехал из Беларуси в Польшу в начале сентября, однако штаб совета заверил , что он вскоре вернется в страну. Спустя несколько дней в Польшу отправилась также член президиума КС Ольга Ковалькова.

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