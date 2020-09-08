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ГПК: Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Беларуси
08.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Пропавшие в понедельник члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков покинули Беларусь, эту информацию Sputnik подтвердили в Государственном пограничном комитете (ГПК).
"Действительно, Кравцов, Родненков и Колесникова проходили оформление в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинском участке государственной границы сегодня в районе четырех часов утра", - рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.
© Sputnik / Иван Руднев
В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова
После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у
До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты
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По данным ведомства, во вторник около 4 часов утра представители Координационного совета пересекли границу Беларуси с Украиной.
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