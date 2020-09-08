Колесникова не планировала уезжать из Беларуси - Координационный совет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, которая, по данным Госпогранкомитета, пыталась ночью попасть на территорию Украины, не собиралась уезжать из Беларуси, об этом Sputnik заявил член КС Максим Знак.

"Уезжать не планировала, никакой дополнительной информации нет. Читая сообщения Госпогранкомитета и государственных медиа, мы находимся в недоумении и надеемся, что эта информация все-таки от Ивана и от Антона поступит. Либо по Марии Колесниковой будет информация ее адвокатам сообщена. По крайней мере, за что она задержана, на каком основании и зачем", - рассказал он.

По его словам, если сообщения официальных каналов о том, что Колесникова прошла пограничный и таможенный контроль, а потом ее выкинули из машины, правдива, возникают вопросы, какое нарушение она совершила, за что она задержана, где она находится и как можно с ней пообщаться.

"На связь с нами никто из пропавших вчера членов Координационного совета не выходил", - добавил Знак.

Тихановская: Колесникова должна быть освобождена

По поводу ситуации с задержанием Марии Колесниковой высказалась экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные", - подчеркнула она.

Политик напомнила, что задача Координационного совета - быть платформой для переговоров.

"Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует сваю слабость и неадекватность", - заключила Тихановская.

Что произошло?

В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. Позже в ведомстве рассказали, что члены КС попытались скрыться, задержать удалось только Марию Колесникову . Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной территории.

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что двое сотрудников аппарата Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов проходят оформление на одном из пунктов пропуска на украинской границе. Колесниковой с ними нет.

Кто еще уехал за границу

До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поспешно выехала в Литву после общения с правоохранителями через день после выборов. Оппозиционный политик, член КС Павел Латушко выехал из Беларуси в Польшу в начале сентября, однако штаб совета заверил , что он вскоре вернется в страну. Спустя несколько дней в Польшу отправилась также член президиума КС Ольга Ковалькова.

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