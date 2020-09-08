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Колесникова не планировала уезжать из Беларуси - Координационный совет
08.09.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, которая, по данным Госпогранкомитета, пыталась ночью попасть на территорию Украины, не собиралась уезжать из Беларуси, об этом Sputnik заявил член КС Максим Знак.
© Sputnik / Иван Руднев
"Уезжать не планировала, никакой дополнительной информации нет. Читая сообщения Госпогранкомитета и государственных медиа, мы находимся в недоумении и надеемся, что эта информация все-таки от Ивана и от Антона поступит. Либо по Марии Колесниковой будет информация ее адвокатам сообщена. По крайней мере, за что она задержана, на каком основании и зачем", - рассказал он.
По его словам, если сообщения официальных каналов о том, что Колесникова прошла пограничный и таможенный контроль, а потом ее выкинули из машины, правдива, возникают вопросы, какое нарушение она совершила, за что она задержана, где она находится и как можно с ней пообщаться.
"На связь с нами никто из пропавших вчера членов Координационного совета не выходил", - добавил Знак.
Тихановская: Колесникова должна быть освобождена
По поводу ситуации с задержанием Марии Колесниковой высказалась экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные", - подчеркнула она.
Политик напомнила, что задача Координационного совета - быть платформой для переговоров.
"Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует сваю слабость и неадекватность", - заключила Тихановская.
Что произошло?
В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума
После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.
Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым
В Госпогранслужбе Украины рассказали, что двое сотрудников аппарата Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов
© Sputnik / Евгений Одиноков
Кто еще уехал за границу
До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты
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В данный момент члены КС черпают информацию о своих пропавших в понедельник соратниках Марии Колесниковой, Антоне Родненкове и Иване Кравцове из официальных...
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