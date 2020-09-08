Кравцов и Родненков проходят оформление на границе – Госпогранслужба Украины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Двое сотрудников аппарата Координационного совета оппозиции проходят оформление на одном из пунктов пропуска на украинской границе, сообщила во вторник Госпогранслужба Украины.

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Родненков и Кравцов", - говорится в сообщении пограничного ведомства.

Госпогранслужба уточнила, что Иван Кравцов и Антон Родненков проходят на границы необходимые процедуры оформления, а член КС Мария Колесникова на украинскую границу не приезжала.

"Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - рассказали в ведомстве.

Что произошло?

В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию об ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. Позже в ведомстве рассказали, что члены КС попытались скрыться , задержать удалось только Марию Колесникову. Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной территории.

Кто еще уехал за границу

До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поспешно выехала в Литву после общения с правоохранителями через день после выборов. Оппозиционный политик, член КС Павел Латушко выехал из Беларуси в Польшу в начале сентября, однако штаб совета заверил , что он вскоре вернется в страну. Спустя несколько дней в Польшу отправилась также член президиума КС Ольга Ковалькова.

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