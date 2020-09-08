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Кравцов и Родненков проходят оформление на границе – Госпогранслужба Украины
08.09.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Двое сотрудников аппарата Координационного совета оппозиции проходят оформление на одном из пунктов пропуска на украинской границе, сообщила во вторник Госпогранслужба Украины.
"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Родненков и Кравцов", - говорится в сообщении пограничного ведомства.
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Госпогранслужба уточнила, что Иван Кравцов и Антон Родненков проходят на границы необходимые процедуры оформления, а член КС
"Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - рассказали в ведомстве.
Что произошло?
В минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова
© AFP 2020 / SERGEI GAPON
После исчезновения представительницы оппозиции, на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.
Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым
Кто еще уехал за границу
До этого подобным образом исчезали и находились за границей другие представители оппозиции. Так, экс-кандидат в президенты
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Украинские пограничники уточнили, что представитель КС Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибыла.
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