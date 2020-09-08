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ГПК Беларуси: Колесникову задержали на границе. МВД Украины: их вывозили насильственно
08.09.2020 11:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Член Координационного совета Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, ее сподвижники Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине, замглавы МИД Антон Геращенко заявил, что "выдворение" назвнных лиц было насильственным.
О пересечении границы оппозиционерами рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский,
«Все три человека - Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы [Украины] целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды», - сказал Бычковский.
По его словам, авто BMW с Конесниковой, Родненковым и Кравцовым после оформления ехало от пункта пропуска к границе. Когда показался пограничник, машина резко ускорила движение и создала угрозу его жизни. Авто пересекло границу, при этом Колесникова оказалась вне его. Бычковский считает, что Колесникову выпихнули из машины.
Об этом же пишет провластный телеграм-канал «Желтые сливы». В еще одном провластном телеграм-канале ATN_NEWS
Позже в погранслужбе Украины
Тем временем
Источник в окружении оппозиционеров сообщил «Интерфаксу», что Колесникова, Родненков и Кравцов не собирались уезжать из Беларуси. По словам собеседника агентства, белорусские спецслужбы могли доставить их на границу с Украиной из следственного изолятора, после чего вынудили покинуть страну. Источник агентства подтвердил, что Колесникову задержали при пересечении границы. Он считает "отъезд" оппозиционеров инсценировкой или провокацией спецслужб.
«Член президиума Координационного совета Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Об этом стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из информированных источников», -
«При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», - сказал собеседник агентства.
Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко
«От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь», -
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Член Координационного совета Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, ее сподвижники Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине, замглавы...
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