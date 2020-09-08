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Тихановская: Моя страна и мой народ сейчас нуждаются в помощи

08.09.2020 11:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. О необходимости международного давления на режим Александра Лукашенко заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая 8 сентября на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы.   

"Моя страна и мой народ сейчас нуждаются в помощи", — подчеркнула Тихановская.

"Нужно международное давление на режим Лукашенко, на этого человека, который отчаянно цепляется за власть. Нам необходимо добиться незамедлительного давления всех политзаключенных. Необходимо начать диалог, чтобы страна смогла двигаться дальше", — сказала она.

(Будет дополнено)


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 сентября. О необходимости международного давления на режим Александра Лукашенко заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская,...
 
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