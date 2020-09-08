Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. О необходимости международного давления на режим Александра Лукашенко заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая 8 сентября на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Моя страна и мой народ сейчас нуждаются в помощи", — подчеркнула Тихановская.

"Нужно международное давление на режим Лукашенко, на этого человека, который отчаянно цепляется за власть. Нам необходимо добиться незамедлительного давления всех политзаключенных. Необходимо начать диалог, чтобы страна смогла двигаться дальше", — сказала она.

(Будет дополнено)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская: Моя страна и мой народ сейчас нуждаются в помощи Минск, 8 сентября. О необходимости международного давления на режим Александра Лукашенко заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская,...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.