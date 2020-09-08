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Депутат Савиных: Белорусские власти располагают информацией о том, что протесты были четко спланированы и координировались через социальные сети из-за рубежа
08.09.2020 11:53 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 сентября. Протесты в Беларуси были спланированы и координировались из-за рубежа, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, выступая 8 сентября на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"С сожалением отмечаем, что после завершения основного дня голосования политические эмоции вышли из цивилизованных рамок и выплеснулись на улицы городов, — сказал он. — Белорусские власти располагают информацией о том, что протесты были четко спланированы и координировались через социальные сети из-за рубежа".
(Будет дополнено.)
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Депутат Савиных: Белорусские власти располагают информацией о том, что протесты были четко спланированы и координировались через социальные сети из-за рубежа
Минск, 8 сентября. Протесты в Беларуси были спланированы и координировались из-за рубежа, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты...
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