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Депутат Савиных: Белорусские власти располагают информацией о том, что протесты были четко спланированы и координировались через социальные сети из-за рубежа

08.09.2020 11:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. Протесты в Беларуси были спланированы и координировались из-за рубежа, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, выступая 8 сентября на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"С сожалением отмечаем, что после завершения основного дня голосования политические эмоции вышли из цивилизованных рамок и выплеснулись на улицы городов, — сказал он. — Белорусские власти располагают информацией о том, что протесты были четко спланированы и координировались через социальные сети из-за рубежа".

(Будет дополнено.)


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 сентября. Протесты в Беларуси были спланированы и координировались из-за рубежа, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты...
 
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