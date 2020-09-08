Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. В Беларуси пройдена точка невозврата, когда люди больше не боятся отстаивать свои права, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс 8 сентября на заседании комитета ПАСЕ по политическим вопросам.

"Сейчас Беларусь переживает очень тяжелый кризис, особенно если посмотреть на ситуацию с точки зрения прав человека", — заявил председатель ПАСЕ на заседании, прямая трансляция которого ведется на сайте Совета Европы.

"Думаю, что там пройдена точка невозврата, и люди больше не бояться отстаивать свои права", — сказал он.

Даемс призвал власти прекратить задержания участников мирных демонстраций.

(Будет дополнено.)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председатель ПАСЕ: В Беларуси пройдена точка невозврата, и люди больше не боятся отстаивать свои права Минск, 8 сентября. В Беларуси пройдена точка невозврата, когда люди больше не боятся отстаивать свои права, заявил председатель Парламентской ассамблеи...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.