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Председатель ПАСЕ: В Беларуси пройдена точка невозврата, и люди больше не боятся отстаивать свои права
08.09.2020 11:53 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 сентября. В Беларуси пройдена точка невозврата, когда люди больше не боятся отстаивать свои права, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс 8 сентября на заседании комитета ПАСЕ по политическим вопросам.
"Сейчас Беларусь переживает очень тяжелый кризис, особенно если посмотреть на ситуацию с точки зрения прав человека", — заявил председатель ПАСЕ на заседании, прямая трансляция которого ведется на сайте Совета Европы.
"Думаю, что там пройдена точка невозврата, и люди больше не бояться отстаивать свои права", — сказал он.
Даемс призвал власти прекратить задержания участников мирных демонстраций.
(Будет дополнено.)
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Председатель ПАСЕ: В Беларуси пройдена точка невозврата, и люди больше не боятся отстаивать свои права
Минск, 8 сентября. В Беларуси пройдена точка невозврата, когда люди больше не боятся отстаивать свои права, заявил председатель Парламентской ассамблеи...
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