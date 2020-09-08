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Очевидное и невероятное в исчезновении и "побеге" Колесниковой
08.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Одна из самых заметных фигур новой волны белорусского оппозиционного движения Мария Колесникова утром в понедельник шла по своим делам мимо Национального художественного музея.
Доподлинно не известно, что произошло у "храма искусства", но Координационный совет распространил видео с автомобильного регистратора, на котором предположительно запечатлены кадры задержания белорусского политика.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Кому принадлежит микроавтобус с надписью "Связь" неизвестно и по сей час, но выяснить, какое из силовых ведомств причастно к спецоперации 7 сентября, журналистам не удалось. Все силовые структуры, имеющие право на проведение задержаний, отрицали свою причастность, и только Комитет государственной безопасности подозрительно не выходил на связь.
Родственники Марии Колесниковой обратились в милицию
Вторник 8 сентября сулил белорусам не только пасмурную погоду, но и переменчивое поведение пресс-службы Госпогранкомитета, которая
После этого официальные средства массовой информации сообщили о том, что Иван Кравцов и Антон Родненков запаниковали при пересечении государственной границы и "выпихнули" из машины Марию Колесникову, а сами скрылись в направлении Украины. Пограничники со своими украинскими коллегами занимаются поисками беглецов, а сама политик задержана.
В это же самое время украинская сторона не сделала ни одного заявления о том, что границу с Беларусью кто-то нарушил или уж тем более прорвался с белорусской стороны. В понедельник представитель Координационного совета Максим Знак заверил всех, что ни у кого из трех пропавших оппозиционеров
Согласно последней информации украинской стороны
Белорусский погранкомитет уверяет, что в настоящее время
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В понедельник утром средства массовой информации "искали", куда пропала член Координационного совета и двое ее соратников, но уже во вторник их нашли пограничники....
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