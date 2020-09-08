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Очевидное и невероятное в исчезновении и "побеге" Колесниковой

08.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Одна из самых заметных фигур новой волны белорусского оппозиционного движения Мария Колесникова утром в понедельник шла по своим делам мимо Национального художественного музея.

Доподлинно не известно, что произошло у "храма искусства", но Координационный совет распространил видео с автомобильного регистратора, на котором предположительно запечатлены кадры задержания белорусского политика.

© Sputnik / Марина Серебрякова
КС сообщил о задержании Колесниковой, силовики молчат

Кому принадлежит микроавтобус с надписью "Связь" неизвестно и по сей час, но выяснить, какое из силовых ведомств причастно к спецоперации 7 сентября, журналистам не удалось. Все силовые структуры, имеющие право на проведение задержаний, отрицали свою причастность, и только Комитет государственной безопасности подозрительно не выходил на связь.

Родственники Марии Колесниковой обратились в милицию с заявлением о пропаже человека, где его приняли. В тот же день Государственный пограничный комитет Беларуси распространил информацию, что не собирается обнародовать данные в том случае, если политик и два ее соратника Антон Родненков и Иван Кравцов покинут страну, потому что эта информация является конфиденциальной и не подлежит распространению для третьих лиц.

Вторник 8 сентября сулил белорусам не только пасмурную погоду, но и переменчивое поведение пресс-службы Госпогранкомитета, которая успела сообщить, что три оппозиционных политика покинули Беларусь через пункт Александровка и оказались на украинской территории.

После этого официальные средства массовой информации сообщили о том, что Иван Кравцов и Антон Родненков запаниковали при пересечении государственной границы и "выпихнули" из машины Марию Колесникову, а сами скрылись в направлении Украины. Пограничники со своими украинскими коллегами занимаются поисками беглецов, а сама политик задержана.

В это же самое время украинская сторона не сделала ни одного заявления о том, что границу с Беларусью кто-то нарушил или уж тем более прорвался с белорусской стороны. В понедельник представитель Координационного совета Максим Знак заверил всех, что ни у кого из трех пропавших оппозиционеров не было планов покидать республику. В тоже время украинские СМИ сообщили о том, что политик порвала свой паспорт, возможно, по этой причине она и "не сумела" покинуть белорусскую территорию.

Согласно последней информации украинской стороны Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль, но информацией о судьбе Марии Колесниковой там не располагают.

Белорусский погранкомитет уверяет, что в настоящее время политик задержана и с ней все в порядке, а произошедшему на государственной границе инциденту будет дана правовая оценка.

 
 
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В понедельник утром средства массовой информации "искали", куда пропала член Координационного совета и двое ее соратников, но уже во вторник их нашли пограничники....
 
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