Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. Дочь редактора портала tut.by Галины Уласик Валерию Уласик утром 8 сентября задержали по административному делу об участии в несанкционированных мероприятиях и как подозреваемую по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом Галина Уласик сообщила после обыска в их квартире своим коллегам. Видеозапись интервью опубликовал портал tut.by .



Валерия, по словам матери, работает в рекламном агентстве.

"Пришли и сказали, что на дочь завели два дела — административное и уголовное. Административное — по ст. 23.24 КоАП по участию в акциях, и ее сразу забрали в Московский РУВД. А те, кто пришел с постановлением на обыск по уголовному делу, сказали, что она проходит по делу о массовых беспорядках", — сообщила Галина Уласик.

"Они проводили обыск, мою технику не взяли, а забрали все старые телефоны, которые нашли в доме, флешки и два ноутбука", — сказала редактор портала tut.by.

"Я не понимаю, за какие действия они могли ее забрать, потому что они зашли и спросили, какое есть оружие и наркотики и все, что может быть причастно к делу о массовых беспорядках. Я сказала, что у нас ничего такого нет, а что еще может быть причастным, я не понимаю. После этого они стали проводить обыск. Я не знаю, на каких основаниях они ее забрали именно по этому уголовному делу", — добавила Уласик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дочь редактора tut.by Галины Уласик задержана по административному делу об участии в несанкционированных мероприятиях и как подозреваемая по уголовному делу о массовых беспорядках Минск, 8 сентября. Дочь редактора портала tut.by Галины Уласик Валерию Уласик утром 8 сентября задержали по административному делу об участии в несанкционированных...

Марина Носова, БелаПАН.