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Дочь редактора tut.by Галины Уласик задержана по административному делу об участии в несанкционированных мероприятиях и как подозреваемая по уголовному делу о массовых беспорядках

08.09.2020 12:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. Дочь редактора портала tut.by Галины Уласик Валерию Уласик утром 8 сентября задержали по административному делу об участии в несанкционированных мероприятиях и как подозреваемую по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом Галина Уласик сообщила после обыска в их квартире своим коллегам. Видеозапись интервью опубликовал портал tut.by.

Валерия, по словам матери, работает в рекламном агентстве.

"Пришли и сказали, что на дочь завели два дела — административное и уголовное. Административное — по ст. 23.24 КоАП по участию в акциях, и ее сразу забрали в Московский РУВД. А те, кто пришел с постановлением на обыск по уголовному делу, сказали, что она проходит по делу о массовых беспорядках", — сообщила Галина Уласик. 

"Они проводили обыск, мою технику не взяли, а забрали все старые телефоны, которые нашли в доме, флешки и два ноутбука", — сказала редактор портала tut.by.

"Я не понимаю, за какие действия они могли ее забрать, потому что они зашли и спросили, какое есть оружие и наркотики и все, что может быть причастно к делу о массовых беспорядках. Я сказала, что у нас ничего такого нет, а что еще может быть причастным, я не понимаю. После этого они стали проводить обыск.  Я не знаю, на каких основаниях они ее забрали именно по этому уголовному делу", — добавила Уласик.


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 сентября. Дочь редактора портала tut.by Галины Уласик Валерию Уласик утром 8 сентября задержали по административному делу об участии в несанкционированных...
 
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